Москва, , 13:50 — REGNUM Уголовное дело против бизнесмена Василия Бойко-Великого о хищении более 190 млн рублей у ростовского банка «Кредит Экспресс» направлено в суд. Об этом сообщили 7 июня в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

В ведомстве уточнили, что обвинительное заключение утверждено в отношении членов организованной группы, которым инкриминируют присвоение или растрату, легализацию денежных средств. Это гендиректор банка «Кредит Экспресс» Алла Кабанова, её сын Константин Кабанов, акционеры Василий Бойко-Великий и Татьяна Макаренко, главный бухгалтер Мария Антонова, руководитель кредитного отдела Анастасия Новотная и старший экономист этого отдела Егор Пихтин.

Дело направлено в Черёмушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в 2013—2018 годах указанная группа похитила в банке свыше 190 млн рублей через подложные договоры кредитования, которые оформлялись на бывших клиентов или сотрудников подставных фирм.

Бойко-Великий, основавший группу компаний «Ваш финансовый попечитель», был арестован в июне 2019 года. Ранее он находился в СИЗО, но с мая 2021 года отбывает домашний арест.

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