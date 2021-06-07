Екатеринбург, , 13:46 — REGNUM Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге рейды в отношении велосипедистов и граждан, управляющих самокатами. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Представители инспекции пресекают нарушения ПДД велосипедистами и «самокатчиками». Проверяются лица, управляющие как обычными самокатами, так и их электронными собратьями, включая прокатные версии.

В частности, велосипедистам, не спешивающимся на пешеходном переходе, выписывают штрафы. А у водителей самокатов проверяют технические характеристики транспорта, ведь управлять особо мощными устройствами без прав нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге наказали девушку, управляющую электросамокатом без прав.

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