Ярославль, 7 июня, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Ярославле мужчина устроил стрельбу из пневматической винтовки во дворе жилого дома. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление МВД России по Ярославской области.

Yarnews.net Ярославский стрелок

Происшествие случилось на улице Бабича в Дзержинском районе Ярославля. Не совсем адекватного мужчину с винтовкой, который вел огонь в воздух, заметили местные жители и вызвали полицию.

«Прибывшими на место полицейскими гражданин был доставлен в отдел полиции. Установлено, что местный житель 1980 г.р., находился в состоянии алкогольного опьянения, стрелял во дворе из пневматического оружия, пострадавших нет. Пневматическая винтовка изъята, по факту стрельбы проводится проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На мужчину уже составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Ему грозит штраф до тысячи рублей или арест на срок до 15 суток. Как сообщили в суде, административное дело стрелка пока не рассмотрено.