Токио, 7 июня, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Toyota представил две модернизированные версии рамного среднеразмерного пикапа Tacoma, адаптированных для езды по тяжелому бездорожью. Снимки с автомобилями размещены на сайте Motor1.

Motor1 Toyota Tacoma Trail Edition

Модельная линейка Toyota теперь включает в себя две версии Tacoma с лифтованной подвеской — это TRD Pro и Trail Edition 4×4. Оба автомобиля оснащены внедорожными покрышками размером 16 дюймов, расширенной колеей, а также дополнительными защитными пластинами днища.

Версия Trail Edition 4×4 является менее оснащенной внедорожными опциями, чем TRD Pro. Однако она и дешевле. Модель Tacoma в версии Trail Edition 4×4 будет выпускаться исключительно с четырёхдверной кабиной, приводом 4×4 и блокировкой заднего дифференциала.

Что же касается пикапа TRD Pro, то здесь изменения менее значительные. Автомобиль получил адаптивную светодиодную головную оптику уже в стандартной комплектации, изменился дизайн кузова заднего борта, в цветовую гамму авто был добавлен ярко-жёлтый оттенок, а также появились новые колесные диски размером 16 дюймов.

Обе новые версии Tacoma укомплектованы бензиновым мотором V6 рабочим объёмом 3,5 литра максимальной производительностью 282 л. с.

Ранее компания Toyota представила в США компактный кроссовер Corolla Cross 2022 модельного года. В движение автомобиль приводится двухлитровым двигателем мощностью 169 «лошадей» (203 Нм), который агрегатируется с бесступенчатым вариатором, а также передним или полным приводом.

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