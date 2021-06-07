Ярославль, 7 июня, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В первом полугодии 2021 года 700 плановых мероприятий контролирующих органов в отношении бизнеса были отклонены прокуратурой Ярославской области, почти треть всех внеплановых проверок бизнеса признали необоснованными. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат регионального бизнес-омбудсмена.

Аппарат бизнес-омбудсмена ЯО Прием бизнесменов в прокуратуре

В прокуратуре Ярославской области прошел прием предпринимателей, в котором приняли участие региональный прокурор Дмитрий Попов и уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров. Один из представителей рекламного бизнеса Ярославля рассказал прокурору об избыточных требованиях в постановлении мэрии о размещении рекламных конструкций.

«В последние годы в документ добавился порядок согласования информационных конструкций, и эта процедура может длиться до нескольких месяцев. Кроме того, это накладывает на нас дополнительные издержки — требуется подготовить эскизный проект в цвете, приложить материалы фотофиксации, ряд правоустанавливающих документов. Для чего такие сложности, если в этом же постановлении крайне подробно прописаны все требования к параметрам вывесок? За их соблюдением призваны следить органы муниципального контроля и в случае несоответствия решать этот вопрос персонально с предпринимателем. Перед внесением таких изменений постановление мэрии было направлено на оценку регулирующего воздействия и в аппарат Альфира Бакирова, и в адрес общественных объединений предпринимателей — мы дали отрицательные заключения. Тем не менее, к нашим доводам никто не прислушался», — рассказали в аппарате бизнес-омбудсмена о сути претензий предпринимателя.

Как заверили в прокуратуре, все обращения взяты на контроль, с каждым случаем будут разбираться индивидуально. Общение предпринимателей и прокурора шло в очном режиме, но по видеоконференцсвязи были организованы включения бизнесменов из прокуратур Некрасовского района и Переславля-Залесского. Помимо бюрократии органов местного самоуправления, основные жалобы касались земельных вопросов, арендных отношений, волоките при расследовании уголовных дел.

По итогам аналогичного приема осенью 2020-го по ряду обращений уже приняты меры прокурорского реагирования — в первую очередь, это касается задолженностей перед подрядчиками по государственным и муниципальным контрактам.