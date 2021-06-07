Ульяново, Калужская область, 7 июня, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В селе Ульяново Калужской области состоялась церемония перезахоронения останков местного жителя, участника Великой Отечественной войны Павла Андриановича Ульяшина. Об этом 7 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения законодательного собрания Калужской области.

Zskaluga.ru В селе Ульяново состоялось перезахоронение останков участника Великой Отечественной войны Павла Ульяшина.

В годы воны Павел Ульяшин служил разведчиком 356 стрелковой дивизии Красной Армии. Он пал в бою с немецко-фашистскими захватчиками 2 октября 1942 года. Останки воина были обнаружены поисковым отрядом «Штурм» 7 мая 2021 года в районе деревни Маршуково Белевского района Тульской области. Поисковики приняли решение перевести останки героя в его родное село Калужской области.

«Спустя почти 80 лет герой вернулся на свою Родину. Огромное спасибо поисковикам, которые ведут эту работу, а администрации района — за отличную организацию», — отметил участник церемонии, первый заместитель председателя калужского областного парламента Виктор Бабурин.