Набережные Челны, Татарстан, 7 июня, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Недособранный прототип карьерного самосвала «Геркулес» 6×6 был продемонстрирован премьер-министру России Михаилу Мишустину во время его рабочей поездки в Набережные Челны на Камском автозаводе. Снимки с самосвалом размещены на сайте Avtospravochnaya.

Avtospravochnaya Карьерный самосвал «Геркулес»

Новинка должна стать серьёзным конкурентом белорусскому БелАЗу. Согласно данным журналистов издания, кроме шестиколёсной версии появится и менее грузоподъемный вариант с колёсной формулой 4×4.

Ожидается, что «Геркулес» будет приводиться в движение двигателем типа «последовательный гибрид». Суть такой силовой установки заключается в том, что дизельный «движок» не имеет прямой связи с колесами — он крутит генератор, который в свою очередь приводит в движение тяговые электромоторы, установленные на каждом мосту. Мощность одного мотора равна 517 л. с.

Общая грузоподъемность нового самосвала 6×6 составит 40 тонн, а версии 4×4 — 25 тонн. Старт производства серийной версии машины планируется в 2023 году.

Ранее директор по маркетингу и рекламе ПАО «КамАЗ» Ашот Арутюнян сообщил, что в ближайшие годы продажи грузовых автомобилей в РФ будут демонстрировать умеренный рост. При этом существенную часть данного рынка в России занимают машины предприятия КамАЗ.

Читайте также: В Москве представлен самый большой в России самосвал «КамАЗ»