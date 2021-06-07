Кострома, 7 июня, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Ленинский районный суд города Костромы отказался признать недействительными результаты межевания территории двора многоквартирного дома № 98 по улице Ленина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила автор искового заявления и старшая по дому Светлана Коваль.

Наталья Диева Двор дома № 98 по улице Ленина в Костроме

Как ранее сообщало ИА REGNUM Коваль подала в суд на городскую администрацию, надеясь оспорить результаты определения границ земельного участка. Старшая по дому уверена, что слушания по поводу межевания двора прошли без участия местных жителей.

Конфликт между костромичами и администрацией города начался в 2021 году. Жители узнали о планах чиновников отдать двор под застройку и выступили против инициативы. Горожане не захотели лишиться парковки, мест для сушки белья и детской площадки. Через месяц после подачи искового заявления в суд во дворе снесли деревянные сараи. Работы осуществляло управление муниципальных инспекций.

Местные жители уверены, что таким образом чиновники зачистили место для будущей стройки. Однако, по утверждению начальника управления Сергея Басова, сносхозпостроек никак не связан с земельным конфликтом. По его словам, убрать «аварийные объекты» администрацию попросили сами обитатели близлежащих домов. Жители многоквартирного дома № 98 пока не решили, будут ли оспаривать решение суда первой инстанции.