Ярославль, 7 июня, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Два индивидуальных предпринимателя подали иски в арбитражный суд о продлении свидетельств на пассажирские перевозки в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт арбитражного суда Ярославской области.

Общественный транспорт Ярославля/vk.com Маршрут №73 в Ярославле

Автобусы индивидуальных предпринимателей Татьяны Власовой и Светланы Орловой работают на маршруте №73 в Ярославле. Действие свидетельства на перевозки заканчивается 13 июля 2021 года, маршрут перестает существовать в рамках транспортной реформы, провидимой мэрией Ярославля. В заявлении, поданном в арбитражный суд, перевозчики требуют обязать мэрию «выдать свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок со сроком действия не менее 18 августа 2024 года».

Заявления предпринимателей принято к производству, при этом суд отказался принять обеспечительные меры и приостановить конкурс мэрии по определению перевозчика по новому маршруту №53, который фактический дублирует действующую «маршрутку» №73 и начинает работать 14 июля 2021 года. Это значит, что в случае, если суд обяжет городские власти продлить свидетельство, то в городе будут работать одновременно оба маршрута с разными перевозчиками. Заседание арбитражного суда по искам предпринимателей назначено на 26 июля.