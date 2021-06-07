Зоя Емельянова, 7 июня 2021, 14:39 — REGNUM Вода из Днепра начала утекать в Крым из-за разрушения плотины на Северо-Крымском канале, которую ранее возвела Украина. Об «утечке» сообщили украинские СМИ.
По информации «Пятого канала», утечку воды обнаружили местные жители — дамба, построенная в 2014 году из мешков с песком и металлоконструкций, не выдержала напор воды Днепра.
Жители Крыма незамедлительно отреагировали на новость в социальных сетях.
«И снова тучки прилетели, и снова дождик будет лить. А в Крым пошла днепровская вода, без всякого разрешения правительства. Старая дамба не выдерживает напора вод», — написала Инга К.
«Ничего нормально сделать не могут», — сетует Михаил Б.
«Даже природа за Крым», — написала Teslik-Katya R.
«Хорошая новость! Даже земля в дамбе против», — считает Алексей П.
«А так вот оно что, а я думаю, почему вчера сказали, что Крым обеспечен водой на год», — написал Дима К.
«Как в пословице, надо набраться терпения, и «оно» случится», — считает Татьяна Е.
«Народ Крыма сделал свой выбор и три раза перекрестился. Остальным майданы, трусы кружевные и майки жёлтые», — написала Юля Т.
«Смех, даже с этим не справились», — комментирует Александр У.
«И пусть течет…» — написала Антонина Т.
«Против природы не попрёшь», — уверен Станислав П.
«Вот одно меня тревожит — эта вода столько пакости может наделать. Русло канала столько лет не контролировалось, сам Днепр, выше по течению, загажен до невозможности. Заразу принесёт эта вода (», — переживает Максим Г.
«Не надо нам в Крыму воды из Украины!» — возмущена Наташа Ж.
«Это наша русская вода вообще-то. Днепр берëт начало в России)», — поправляет пользовательницу Сергей Р.
«Агрессивная российская вода подтачивает укрокамень)», — добавил пользователь
«Когда вода в Крым поступала из Украины, у нас холера начиналась», — сообщила Наташа Ж.
«Опять будут санкции? Потребуют вернуть обратно?» — написала Любовь Л.
«Что вы желчью исходите? Вы не путайте тупое быдло украинское и их руководителей с простым населением Украины», — призывает Пётр У.
«Похватают вёдра и побегут черпать.)) Что б Крыму не досталось)))», — предполагает Mike K.
«На укрепление дамбы были выделены средства, но их разворовали», — написал Никита Т.
«Вода незалежность точит», — написал Виктор В.
«Днепр просится в Россию!!!» — написала Валентина Г.
До 2014 года вода в Крым поступала по построенному в советское время Северо-Крымскому каналу. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина подачу воды на Крымский полуостров перекрыла. В настоящее время, как сообщало ИА REGNUM, Крым готовит иск к Украине о взыскании ущерба, причиненного полуострову в результате водной блокады, вышел на финишную прямую.