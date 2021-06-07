7 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Вода из Днепра начала утекать в Крым из-за разрушения плотины на Северо-Крымском канале, которую ранее возвела Украина.

Зоя Емельянова, , 14:39 — REGNUM Вода из Днепра начала утекать в Крым из-за разрушения плотины на Северо-Крымском канале, которую ранее возвела Украина. Об «утечке» сообщили украинские СМИ.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации «Пятого канала», утечку воды обнаружили местные жители — дамба, построенная в 2014 году из мешков с песком и металлоконструкций, не выдержала напор воды Днепра.

Жители Крыма незамедлительно отреагировали на новость в социальных сетях.

«И снова тучки прилетели, и снова дождик будет лить. А в Крым пошла днепровская вода, без всякого разрешения правительства. Старая дамба не выдерживает напора вод», — написала Инга К.

«Ничего нормально сделать не могут», — сетует Михаил Б.

«Даже природа за Крым», — написала Teslik-Katya R.

«Хорошая новость! Даже земля в дамбе против», — считает Алексей П.

Северо-Крымский канал у Джанкоя Властарь

«А так вот оно что, а я думаю, почему вчера сказали, что Крым обеспечен водой на год», — написал Дима К.

«Как в пословице, надо набраться терпения, и «оно» случится», — считает Татьяна Е.

«Народ Крыма сделал свой выбор и три раза перекрестился. Остальным майданы, трусы кружевные и майки жёлтые», — написала Юля Т.

«Смех, даже с этим не справились», — комментирует Александр У.

«И пусть течет…» — написала Антонина Т.

«Против природы не попрёшь», — уверен Станислав П.

«Вот одно меня тревожит — эта вода столько пакости может наделать. Русло канала столько лет не контролировалось, сам Днепр, выше по течению, загажен до невозможности. Заразу принесёт эта вода (», — переживает Максим Г.

«Не надо нам в Крыму воды из Украины!» — возмущена Наташа Ж.

«Это наша русская вода вообще-то. Днепр берëт начало в России)», — поправляет пользовательницу Сергей Р.

«Агрессивная российская вода подтачивает укрокамень)», — добавил пользователь

«Когда вода в Крым поступала из Украины, у нас холера начиналась», — сообщила Наташа Ж.

«Опять будут санкции? Потребуют вернуть обратно?» — написала Любовь Л.

«Что вы желчью исходите? Вы не путайте тупое быдло украинское и их руководителей с простым населением Украины», — призывает Пётр У.

«Похватают вёдра и побегут черпать.)) Что б Крыму не досталось)))», — предполагает Mike K.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На укрепление дамбы были выделены средства, но их разворовали», — написал Никита Т.

«Вода незалежность точит», — написал Виктор В.

«Днепр просится в Россию!!!» — написала Валентина Г.

До 2014 года вода в Крым поступала по построенному в советское время Северо-Крымскому каналу. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина подачу воды на Крымский полуостров перекрыла. В настоящее время, как сообщало ИА REGNUM, Крым готовит иск к Украине о взыскании ущерба, причиненного полуострову в результате водной блокады, вышел на финишную прямую.