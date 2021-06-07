Джакарта, 7 июня, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Индонезии снова произошло извержение вулкана Синабунг, сообщает CNN Indonesia.

NASA Вулкан Кумбре-Вьеха

Вулкан, расположенный в провинции Северная Суматра, начал извергать горячие облака.

Сейсмограф зафиксировал извержение вулкана длительностью 85 секунд. Высота столба пепла не наблюдается из-за тумана.

Жителям Индонезии, проживающим вблизи вулкана, рекомендуют не приближаться к нему в радиусе 3 км. Затем, если идет пепельный дождь, граждане должны надевать защитные маски из-за вредного воздействия вулканического пепла на здоровье человека. Жителей также попросили очистить крыши домов от густого вулканического пепла.