Александр Полегенько,
7 июня 2021, 14:36 — REGNUM В прошедшие выходные в Севастополе состоялся международный фестиваль силовых видов спорта «Евразийские игры» в рамках проекта «Сильнейшая нация мира». В этом году фестиваль проходит уже в третий раз, собирая на своей площадке сильнейших атлетов из России, Армении, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и с Украины. Зрелищное мероприятие собрало более 10 тысяч зрителей, а онлайн-аудитория превысила 12 миллионов человек.
Подготовка к фестивалю «Евразийиские игры — 2021»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Открытие фестиваля
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Открытие фестиваля
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отдых между соревнованиями
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Развлекательная программа для гостей
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Развлекательная программа для гостей
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к фестивалю «Евразийиские игры — 2021»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к фестивалю «Евразийиские игры — 2021»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Состязание богатырей. Беговая эстафета с покрышкой
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В программу фестиваля вошли соревнования по армрестлингу, пауэрлифтингу, силовому многоборью и установление силовых рекордов. Атлеты демонстрировали свою силу в поднятии богатырского бревна, становой тяге, переносе мешков, кег и покрышек, перебросе мешков через ворота. Силачам предстояло показать не только силу, но также технику и скорость выполнения заданий.
Соревнование «Бревно» на максимальный вес
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соревнование «Становая тяга», вес 320 кг на количество раз
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соревнование «Становая тяга», вес 320 кг на количество раз
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соревнование «Становая тяга», вес 320 кг на количество раз
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соревнование «Становая тяга», вес 320 кг на количество раз
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соревнование «Становая тяга», вес 320 кг на количество раз
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Победитель фестиваля Дмитрий Скосырский, Омск
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Победитель фестиваля Дмитрий Скосырский, Омск
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Победитель фестиваля Дмитрий Скосырский, Омск
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соревнование «Переброс мешков через ворота»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соревнование «Переброс мешков через ворота»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соревнование «Переброс мешков через ворота»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соревнование «Тяни-толкай». Нужно вытолкнуть соперника из круга
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Состязание богатырей. Беговая эстафета
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Состязание богатырей. Беговая эстафета
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Развлекательная программа
Александр Полегенько © ИА REGNUM