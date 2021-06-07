7 июня 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 14:36 — REGNUM В прошедшие выходные в Севастополе состоялся международный фестиваль силовых видов спорта «Евразийские игры» в рамках проекта «Сильнейшая нация мира». В этом году фестиваль проходит уже в третий раз, собирая на своей площадке сильнейших атлетов из России, Армении, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и с Украины. Зрелищное мероприятие собрало более 10 тысяч зрителей, а онлайн-аудитория превысила 12 миллионов человек.

Подготовка к фестивалю «Евразийиские игры — 2021» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие фестиваля Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие фестиваля Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отдых между соревнованиями Александр Полегенько © ИА REGNUM

Развлекательная программа для гостей Александр Полегенько © ИА REGNUM Развлекательная программа для гостей Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к фестивалю «Евразийиские игры — 2021» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к фестивалю «Евразийиские игры — 2021» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Состязание богатырей. Беговая эстафета с покрышкой Александр Полегенько © ИА REGNUM

В программу фестиваля вошли соревнования по армрестлингу, пауэрлифтингу, силовому многоборью и установление силовых рекордов. Атлеты демонстрировали свою силу в поднятии богатырского бревна, становой тяге, переносе мешков, кег и покрышек, перебросе мешков через ворота. Силачам предстояло показать не только силу, но также технику и скорость выполнения заданий.

Соревнование «Бревно» на максимальный вес Александр Полегенько © ИА REGNUM

Соревнование «Становая тяга», вес 320 кг на количество раз Александр Полегенько © ИА REGNUM

Соревнование «Становая тяга», вес 320 кг на количество раз Александр Полегенько © ИА REGNUM Соревнование «Становая тяга», вес 320 кг на количество раз Александр Полегенько © ИА REGNUM

Соревнование «Становая тяга», вес 320 кг на количество раз Александр Полегенько © ИА REGNUM Соревнование «Становая тяга», вес 320 кг на количество раз Александр Полегенько © ИА REGNUM

Победитель фестиваля Дмитрий Скосырский, Омск Александр Полегенько © ИА REGNUM

Победитель фестиваля Дмитрий Скосырский, Омск Александр Полегенько © ИА REGNUM Победитель фестиваля Дмитрий Скосырский, Омск Александр Полегенько © ИА REGNUM

Соревнование «Переброс мешков через ворота» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Соревнование «Переброс мешков через ворота» Александр Полегенько © ИА REGNUM Соревнование «Переброс мешков через ворота» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Соревнование «Тяни-толкай». Нужно вытолкнуть соперника из круга Александр Полегенько © ИА REGNUM

Состязание богатырей. Беговая эстафета Александр Полегенько © ИА REGNUM Состязание богатырей. Беговая эстафета Александр Полегенько © ИА REGNUM