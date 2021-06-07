Калуга, 7 июня, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Жителей Калужской области стали реже волновать проблемы с полисами ОСАГО и чаще — кибермошенники. Об этом 7 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM ведущий юрисконсульт калужского отделения Банка России Юлия Давыдова.

Cbr.ru/kaluga Калужан волнуют проблемы с кибермошенниками

За первые три месяца 2021 года от жителей области в Банк России поступило 344 обращения относительно деятельности участников финансового рынка. Общее количество обращений по сравнению с январем-мартом 2020 года сократилось на 10%. 17 раз калужане пожаловались в Банк России по поводу мошеннических действий неустановленных лиц, в результате которых граждане теряли свои деньги. Кроме того, жители области стали чаще сталкиваться в банках с мисселингом (17 обращений). Это ситуация, когда банковские сотрудники не раскрывают полностью информацию о сложных финансовых продуктах и предлагают оформить клиентам, например, полис инвестиционного страхования жизни вместо банковского вклада. На страховом рынке количество жалоб сократилось с 68 до 52 обращений. Калужан стали меньше беспокоить проблемы с ОСАГО, в частности, с неверным назначением коэффициента «бонус-малус». Количество жалоб на рынок микрофинансирования также снизилось с 37 до 23. Калужан реже волновали вопросы невозврата личных сбережений, реструктуризации займа и взыскания просроченной задолженности.

Две трети обращений граждан связаны с погашением кредитов. В частности, отказ банков в ипотечных каникулах и несообщение причин таких отказов.

«С 26 мая внесены изменения в законодательство о потребительском кредитовании, и теперь банки обязаны называть причины отказов в ипотечных каникулах. Это позволит заемщикам доказать свое право на льготный период, например, предоставив недостающие документы. Ранее банки могли отказать заемщикам в каникулах без объяснения причин, взамен предлагая собственные программы реструктуризации на менее выгодных условиях», — отметила Юлия Давыдова.