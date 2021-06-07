7 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Евгений Цоц, , 14:28 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что центром государственной политики по развитию территорий должны быть крупные города. На сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) «Качественный рост: развитие агломераций в ответ на глобальные вызовы» он получил возможность сказать заключительное слово, резюмируя обсуждение.

Москва-сити Иван Шилов © ИА REGNUM

Собянин рассказал, что Москва сталкивается с «гигантской проблемой» бурного роста населения, которое увеличивается ежегодно. И высокая концентрация людей требует реализации различных проектов. По его словам, государство должно помогать развитию стратегически важных регионов, таких как Крым или Дальний Восток. Но основные вложения должны направляться именно в крупные агломерации.

«Что касается обычного распределения инвестиций, я считаю, что инвестиции должны идти за людьми. Мы не должны наоборот делать. Люди едут в одну сторону, а мы деньги вкладываем в другую, — заявил мэр, предложив посмотреть, куда стремятся люди. — …И тогда всё будет просто, всё встанет на свои места. И не нужно будет ломать голову — кому больше, кому меньше. Там, где больше людей. Куда устремляются люди, туда должны приходить инвестиции» .

Мэр считает, что экономическая география даёт «чёткий ответ»:

Сергей Собянин, мэр Москвы «Где выше плотность и концентрация населения, там динамичнее развиваются экономика, технологии, инвестиции, образование».

Сергей Собянин Дарья Драй © ИА REGNUM

Нарисованная картина, конечно, не столь идиллическая. Рассуждения столичного мэра интересны, но упрощают ситуацию и не учитывают многих нюансов. Во-первых, далеко не все, кто едет в Москву, хотят этого. Зачастую это вынужденное переселение из-за деградации глубинки. Когда полыхает лесной пожар или вырубают насаждения для строительства новой трассы, животные не выбирают место для жизни, они убегают.

Во-вторых, миграция в Москве — улица с двусторонним движением. Есть объективно крупная доля жителей, уезжающих из столицы временно или совсем. За границу, на юг, на дачу в Подмосковье, в провинцию, в деревню. Их трудно сосчитать, потому что такие переселенцы частично сохраняют деловые связи с Москвой и до последнего оставляют прописку, дающую бонусы. А власти предпочитают не замечать этого тренда. В-третьих, для жителей экономические преимущества обесценивают новые расходы, они начинаются с дорогой недвижимости и сопровождают почти любое действие, связанное с общением, досугом и социальным поведением.

Ну и в-главных, градация, в каких граждан государству выгоднее вкладывать деньги, а в каких нет, не отличается человеколюбием и ведёт к очевидным перекосам. Исходя из неё, кому-то повезло жить в центре инвестиций, а кто-то надолго оказался на обочине, на вторых ролях. Так может рассуждать бизнес, но не власть. И когда в Москве реализуют многомиллиардные проекты, в некоторых уголках страны не решаются элементарные задачи жизнеобеспечения, а люди живут в условиях коммунального и инфраструктурного коллапса. Такая политика и дальше будет выметать население из своей среды обитания, в Москву, Санкт-Петербург и другие мегаполисы.

Сергей Собянин часто сравнивает Москву с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. Но кто живёт в этих городах? Костяк населения — мигранты. Коренные жители предпочитают селиться в глубинке своих стран, небольших провинциальных городках. Разве не потому, что там им лучше? Когда нужда не заставляет хвататься за любую работу, когда есть право выбора, большинство людей выберут не мегаполис, а более комфортное место.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Но хорошо, на ПМЭФ обсуждали не комфорт и не выбор, а экономику. Но ведь и с этим не всё так безоблачно. Сам Сергей Собянин рассказал, что считает одной из проблем столицы структуру занятости, поскольку индустриальный сектор в ней развивается ограниченно, например, в городе затруднительно открыть металлургическое предприятие. Действительно, производственные процессы увеличивают эффективность, торговля имеет пределы, уходит в онлайн, ряд профессий и вовсе исчезает из-за новых технологий. Ключевые материальные блага — продовольствие, потребительские товары — создаются не в мегаполисах.

Не приведёт ли бесконечное раздувание московского пузыря к тому, что в советских учебниках когда-то называли термином «ложная урбанизация», при которой части жителей города не находится места в городской экономике? Вместо трущоб — многоэтажные районы плотной застройки, вместо безработицы — финансируемые из бюджета рабочие места. Ну суть — беспросветная бедность.

Не слишком ли плотно одеяло государственных инвестиций натягивается на Москву? Если агломерации не подходят для комфортной, дешёвой, свободной жизни, а часть экономики в них не может существовать, не пора ли выглянуть за пределы больших городов?