7 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил журналистам о том, что Министерство просвещения РФ готово рассматривать механизмы оценки знаний учеников, альтернативные Единому государственному экзамену (ЕГЭ), при условии, что они будут независимыми и объективными. Граждане не замедлили высказаться по этому поводу, отметив, что в стране полностью разрушено отечественное классическое образование, и предложили заменить самого Кравцова.

Оксана Хмурова, , 14:24 — REGNUM 6 июня в СМИ появилась информация о том, что Министерство просвещения РФ готово рассматривать механизмы оценки знаний учеников, альтернативные Единому государственному экзамену (ЕГЭ), при условии, что они будут независимыми и объективными.

Образование в России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если кто-то предложит другой механизм оценки знаний школьников, объективный, самое главное, независимый, то мы его, конечно, с удовольствием будем рассматривать и обсуждать», — приводят СМИ слова министра просвещения России Сергея Кравцова, который сообщил об этом журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума-2021.

Эта новость получила живой отклик у жителей Самарской области, которые не замедлили высказаться по этому поводу в социальных сетях.

Жители региона отмечают, что в России уже не осталось педагогов с большим опытом работы в советских школах, поэтому «народ деградирует, молодежь бестолковая растёт», они предлагают «вернуть всё как было». Жители напоминают, что советское образование было одним из лучших в мире, и это достижение Советского Союза сейчас уничтожено.

Учитель и ученики Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас же сломали всё под корень», — возмущается местный житель, с ним согласен еще один пользователь сети: «Недавно читал комментарии — в слове из пяти букв три ошибки. Я даже не сразу понял слово. Давайте начнем учить детей как в СССР. И ЕГЭ уберем. Пусть пишут сочинения и диктанты, может, по-русски научатся говорить».

«В школах нет физиков, нет математиков… плюс дистанционка, а как ЕГЭ и ОГЭ сдавать, так по полной программе! Да еще усложненный вариант! В этом году ситуация с математикой просто аховая… и это цветочки…», — напоминает местная жительница и поясняет ситуацию, которая произошла в школе, где учится ее ребенок: «В 2020 году сплошная дистанционка. В этом — первую четверть учились нормально, вторую — дистанционно, а последующие вообще никак. Учитель у нас то болела, то операции делала. И сидит по сию пору на больничном. А замещать ее никто не хочет. Только одни возмущения со стороны учителей в адрес школьников, что ничего не знают. Вопрос: а они знания дали, чтоб требовать с учащегося какие-то знания? Зато это долбанное ОГЭ и ЕГЭ не отменят. А пишут дети благодаря тому, что родители репетиторов наняли. Это тогда и школа не нужна, можно обойтись одними репетиторами».

«По школьной программе можно подготовиться на 40−50 баллов. А если все хотят отменить ЕГЭ, к вузу по какой программе нужно готовиться и, самое главное, кто будет готовить? Билеты-то будут вузом подготовлены», — задается вопросом мать ученика.

Кто-то напомнил о пагубности постоянного пребывания школьников у экранов гаджетов: «Дети и так уже от интернета не отходят. То домашнее задание зададут, нужно отправить. То задачи пришлют, ребенок сидит, решает. Честно, сама закончила советское образование, и весь багаж знаний, что мне еще в те времена дали учителя — по сей день всё помню, и невозможно забыть. А наши дети уже не помнят, что было в пятом классе. А про внуков и вообще страшно подумать. Так, наверное, вообще писать и считать разучатся, всё будет делать техника. Только цифры вводить будут, и всё. А писать — сама техника исправит ошибки. Страшно, просто страшно за наше будущее», — возмущается пользователь социальной сети.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Одна из жительниц отметила, что «дело не в ЕГЭ, а в том, что мало бюджетных мест, и в связи с этим высокий проходной балл, чем больше бюджетных мест, тем меньше проходной балл, тем больше поступит детей, и наоборот. Искусственно созданный дефицит бюджетных мест приводит к высокому проходной баллу, государству не нужны грамотные специалисты, только деньги».

С ней согласна другая местная жительница, которая возмущена развалом профессионального образования в России: «Сейчас нужны люди, которые из воздуха будут деньги делать. Только они сейчас не понимают, что без электриков, сантехников и остальных «не престижных» профессий они загнутся быстрее, чем думают. Элементарно: свет погас, что делать? А специалистов нет. И всё».

Кто-то предложил министру самому сдавать ЕГЭ: «Пускай этот министр сам напишет ЕГЭ по трем любым предметам. ЕГЭ ни о чём».

Кто-то пошел дальше и выдвинул предложение заменить самого министра: «Надо заменить министра просвещения Кравцова!»