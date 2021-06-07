Ярославль, 7 июня, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Строительство детского сада на улице Дядьковская в Ярославле ведется с отставанием от графика. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.

Прокуратура Ярославской области Стройка детсада на Дядьковской

Детский сад на 220 мест строиться для жителей микрорайона Сокол в Ярославле в рамках национального проекта «Демография». На объекте побывала проверка прокуратуры Фрунзенского района, установившая, что сроки строительства детского сада не выдерживаются.

«В ходе проведенной проверки установлено, что подрядчик ООО «Виннер» отстает от графика выполнения работ, в связи с чем, прокуратурой района в адрес директора строительной фирмы внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Как следует из данных, размещенных на портале государственных закупок, муниципальный контракт на строительство детского сада подписан 28 декабря 2020 года. Стоимость работ оценена в 165,9 миллионов рублей. Заказчиком объекта является муниципальное «Агентство по строительству». Детский сад должен быть построен и сдан в течение 300 календарных дней 2021 года. В мае на стройке побывал мэр Ярославля Владимир Волков, сообщивший о тех же сроках.

Владимир Волков/vk.com Мэр на стройке

«Садики будут сданы уже осенью этого года. Для жителей микрорайона Сокол это будет долгожданное событие», — заявил Владимир Волков.

Согласно сведениям исполнения контракта, на данный момент подрядчик выполнил работы на 37,2 из 165,9 миллионов рублей, то есть на 22 процента. При том, что с учетом аванса ООО «Виннер» уже выплачен 91 миллион рублей.