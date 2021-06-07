7 июня 2021 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 14:26 — REGNUM Вчера, 6 июня, отметили 222-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Также в России в этот день отмечаться День русского языка.

Усадьба Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мастер-класс. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Фотозона. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Мастер-класс. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В бывшей дворянской усадьбе Захарово, которая находится в Одинцовском районе Московской области, прошел Всероссийский Пушкинский праздник. Усадьбой Захарово владела Мария Алексеевна Ганнибал, бабушка Пушкина, и Александр Сергеевич провел в этих местах детство до поступления в Царскосельский лицей.

День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Игра «ручеек». День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Русские народные танцы. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Игры. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Русские народные танцы. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Русские народные танцы. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кинотеатр под открытым небом. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На полянах парка Захарово гостей ждали концерты, мастер-классы, народные игры, поэтические и музыкальные выступления. В музее А. С. Пушкина каждые полчаса проходили экскурсии. На Большой поляне расположилась ярмарка, на которой можно было приобрести изделия народного творчества, книги, игрушки, продукты.

Русский народный обряд свадьбы. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Русский народный обряд свадьбы. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Русский народный обряд свадьбы. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Русский народный обряд свадьбы. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Русский народный обряд свадьбы. День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

День рождения А. С. Пушкина. Захарово. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM