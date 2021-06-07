Чебоксары, 7 июня, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Чувашии рассматривают четыре варианта размещения памятной стелы «Чебоксары — город трудовой доблести». Этот вопрос вынесут на голосование. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 7 июня, заявила на планёрке в правительстве вице-премьер — министр образования Чувашии Алла Салаева.

Cap.ru Варианты оформления стелы с учётом национальных особенностей

В республике определили четыре площадки, где может быть размещена стела «Чебоксары — город трудовой доблести».

«Это мемориальный парк «Победа, площадь перед железнодорожным вокзалом, пересечение Президентского бульвара и 30-й дороги, площадь перед Главпочтампом», — проинформировала Алла Салаева.

Cap.ru Варианты размещения стелы «Чебоксары — город трудовой доблести»

По её словам, по итогам градостроительного совета специалисты поддержали установку стелы перед Главпочтампом. Окончательное решение будет приниматься на основе мнения населения, для власти обещают запустить интернет-голосование.

Министр образования также подчеркнула, что установка стелы «потянет благоустройство» территории. А сам памятный знак, образец которого ранее разработан для всех «Городов трудовой доблести», будет оформлен с учётом «национальной символики».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Чебоксары указом президента РоссииВладимира Путина вошли в число 12 городов, удостоенных звания «Города трудовой доблести». Тем самым глава государства «отметил подвиг чувашского народа, совершённый в годы Великой Отечественной войны». Особое месте в трудовой истории Чебоксар занимает строительство в Чувашии Сурского и Казанского рубежей.