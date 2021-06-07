Кострома, 7 июня, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Костроме завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении банды лжеэкстрасенсов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

МВД по Костромской области Задержание банды

Перед судом предстанут 11 человек. Полицейские установили причастность организаторов и исполнителей сообщества к 78 фактам мошенничества. В общей сложности мошенникам удалось обмануть 80 граждан России. Ущерб от действий экстрасенсов превысил 24 миллиона рублей.

По данным следствия, злоумышленники размещали в интернете объявления о том, что «потомственная целительница может помочь в решении проблем с личной жизнью, здоровьем и финансами». Клиентам предлагали оказать помощь онлайн, при этом соучастники «максимально затягивали время мнимого исцеления» ради постоянного получения дохода.

Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Костромы. За организацию преступного сообщества, участие в нем и мошенничество в особо крупном размере подозреваемым грозят тюремные сроки и крупные штрафы.