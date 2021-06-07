Калуга, 7 июня, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Калуге не удаётся найти виновника сброса нефтепродуктов в реку Ока. Об этом 7 июня заявил на совещании областного правительства министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Жипа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот фото страницы Дмитрия Денисова в «ВКонтакте». Масляные патов в реке Ока в районе Калуги

По словам главы ведомства, попытка обнаружить виновника загрязнения пока не увенчалась успехом. Собранные пробы переданы в Росприроднадзор для проведения расследования и для установления источника загрязнения, которые оказалось локальным и серьёзного ущерба водному объекту не причинило. «Нашелся все-таки человек, который сбросил отработанные продукты в коллектор, и это привело к нехорошей ситуации. Надо разобраться и понять, как это произошло. Нужно предпринять меры, чтобы это не повторилось», — отметил губернатор Владислав Шапша.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники управления экологического надзора калужского областного министерства природных ресурсов и экологии обследовав Оку в районе понтонного моста и водоохраной зоны Калуги, подтвердили факт загрязнения реки нефтепродуктами. В этой связи межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка причин появления следов масляных пятен с резким запахом в реке Ока.