Новый Некоуз, Ярославская область, 7 июня, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Некоузском районе Ярославской области зафиксирован торфяной пожар. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГУ МЧС по Ярославской области.

МЧС РФ Торфяной пожар

О возгорании торфа стало известно 5 июня. Очаг пожара находился на территории Воскресенского лесничества в Некоузском районе Ярославской области. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.

«В 11:00 05 июня поступило сообщение о возгорании торфа по адресу: Некоузский район, Воскресенское лесничество, квартал 13, выдел 2. Задействовано 3 единицы техники, 6 человек личного состава. Пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

На данный момент пожар потушен. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили и в «Некоузском лесничестве». Деревья в округе не пострадали.