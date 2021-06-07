Ростов, Ярославская область, 7 июня, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова предложила переименовать старейший город области — Ростов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Лариса Ушакова выступила с заявлением на своих страницах в социальных сетях.

«Всегда, когда я бываю и работаю в Ростове, думаю о нем, у меня возникает мысль: наш древнейший город видел периоды подъема и спада, был резиденцией русских царей, сыграл огромную историческую роль в жизни страны. И он всегда назывался Ростовом Великим. Да и до сих пор неофициально так именуется… Давайте начнем с возрождения нашего великого имени — соберем подписи за восстановление исторической справедливости и возвращение Ростову имени Ростов Великий!» — заявила депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова.

Лариса Ушакова стала победителем предварительного голосования «Единой России» и почти наверняка станет кандидатом от партии в Госдуму во время выборов в сентябре 2021 года. Вопрос переименования Ростова, который входит в избирательный округ кандидата, можно считать частью предвыборной кампании.

Это уже не первая история по переименованию города в Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM в 2017 году жители Тутаева в ходе масштабного опроса высказались против переименования города в Романов-Борисоглебск.