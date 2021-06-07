Токио, 7 июня, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Руководство Японии намерено продолжить переговоры с Россией о заключении мирного договора. Об этом 7 июня заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като, пишет японская газета Asahi Shimbun.

Minsvyaz.ru На российско-японских переговорах

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По его словам, в Токио считают, что высказывания президента России Владимира Путина о том, что обсуждение этого вопроса должно проходить с учётом поправок в конституцию, запрещающих отчуждение российских территорий, «подтверждает его намерение продолжить переговоры по мирному договору».

«Правительство Японии будет продолжать настойчиво вести переговоры на основе нашей базовой позиции — урегулирования территориального спора и заключения мирного договора», — подчеркнул представитель японского правительства.

Касаясь вопроса совместной хозяйственной деятельности, Като отметил, что Япония продолжит вести с Россией переговоры по реализации проектов таким образом, «который бы не противоречил правовой позиции обеих стран».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече с журналистами в рамках ПМЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда, ни во времена СССР, ни после его распада, не соглашалась на признание за Японией островов Курильской гряды.

Глава государства, отметив, что Япония претендует на четыре острова, которые ей не принадлежат и не будут принадлежать, подчеркнул, что «Россия и Советский Союз никогда не соглашались» с этим мнением Токио. Он также напомнил, что острова, о которых идёт речь, Япония утратила по итогам Второй мировой войны как пособница Третьего рейха. Более того, подчеркнул российский лидер, эта страна является союзником США, обладающих ракетными системами, чья близость к российским границам недопустима.

Путин добавил, что Москва готова обсуждать с Токио вопрос мирного договора.