Ярославль, 7 июня, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Ярославле задержаны трое подозреваемых, совершивших кражу из торговых павильонов на Дзержинском рынке. Об этом, со ссылкой на управление МВД по Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Дзержинский рынок

Ночью 19 февраля 2021 года неизвестные пробрались на территорию Дзержинского рынка и вскрыли там 4 торговых павильона. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту кражи, но задержать подозреваемых удалось только сейчас.

«В результате следственных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к совершению краж из четырех торговых павильонов на территории данного рынка троих подростков 2004 года рождения», — сообщили в управлении МВД по Ярославской области.

Часть похищенного товара подростки продали, а некоторые вещи оставили себе — у одного из подозреваемых были найдены кроссовки, похищенные из павильона. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Подозреваемые признались в совершении краж.