Красноярск, 7 июня, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В районе красноярского природного парка Ергаки выпал снег. Об этом в Instagram сообщили туристы.

Скриншот со страницы @v ergaki в Instagram

«Начало летнего сезона в Ергаках! В прошлом году уже в середине мая мы загорали, а сегодня проваливаемся по шею в сугробы! Глубина сугробов в районе 1,2 м. Надеемся, что следующая тёплая неделя в Ергаках растопит этот снег», — рассказали красноярцы.

В диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Енисей» редакции NGS24.RU рассказали, что снег выпал и на трассе. Осадки покрыли землю на протяжении участка с 598-го по 610-й километр дороги.