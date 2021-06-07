Данилов, Ярославская область, 7 июня, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Ряд сельскохозяйственных кооперативов Ярославской области и «Даниловский маслосырзавод» пытаются взыскать деньги с посреднических компаний за поставленное молоко и произведённую продукцию. Об этом сообщают СМИ региона.

Pixabay.com Молоко и масло

Молоко у сельхозпредприятий области скупали компании местного бизнесмена Дмитрия Горшкова. Так ООО «Даниловский молочный союз», закупало молоко у СПК «Луч», «Память Ленина», «Соть», «Новая жизнь» и ООО «Скалинский». Получателем молока по документам являлся «Даниловский маслосырзавод». Но с самим сырзаводом договор на поставку продукции был заключён у другой подконтрольной Горшкову компании — «Торговый дом «Даниловские сыры».

Завод делал из молока сыр и другую продукцию и поставлял ее опять же предприятиям Горшкова, а тот отправлял эту готовую продукцию в торговые сети. От ритейла бизнесмен получал деньги. А вот заводу за сыр и крестьянским хозяйствам за молоко не торопился платить. Образовывались задолженности.

В конце концов «Даниловский маслосырзавод» подал в арбитражный суд иск к ООО «Торговый дом «Даниловские сыры». По договору поставки завод передал компании Горшкова в 2018 году товар на общую сумму 32 328 982,13 рублей. Но оплачена была не вся продукция. В итоге «Даниловский маслосырзавод» в сентябре 2019 года взыскал с «Даниловских сыров» 5 293 319,20 рубля: 3 936 914,27 рублей — основной долг, 1 308 383,93 рублей — пени, 48 021,00 рублей — возмещение расходов по госпошлине. Но денег этих завод с предприятия Горшкова так и не увидел. Компания вступила в процедуру банкротства. В конце мая в отношении предприятия была введена процедура конкурсного производства.

«В результате каких-то его действий возникла задолженность перед кредиторами, которая в настоящий момент не оплачена и которая привела к процедуре банкротства «Даниловских сыров». Причину этой задолженности продолжаем устанавливать. «Даниловским сырам» нечем отдавать долги, абсолютно никакого имущества», — рассказал в беседе к корреспондентом ИА REGNUM конкурсный управляющий ООО «Даниловские сыры» Сергей Елисеев.

А теперь в суды идут небольшие сельхозпредприятия, у которых Горшков закупал молоко. В частности, СПК «Скалинский» выиграл суд у компании «Даниловский молочный союз» (владелец также Дмитрий Горшков), взыскал 699 тысяч рублей. Но получить деньги опять оказалось невозможно. Предположительно, причиной этого стал вывод денег в подконтрольные структуры.

«Были получены документы из банков, и в них видно значительное количество банковских операций, которые осуществлялись между «Даниловскими сырами» и, как можно предположить, аффилированными предприятиями — в частности, ООО «Молочный союз-Север», ООО «Молочный союз-Юг», ООО «Даниловский молочный союз». При этом руководитель должника Дмитрий Горшков не предоставляет документы, их пришлось истребовать через суд. Замечу, что владельцами «Даниловских сыров» числятся в равных долях супруги Дмитрий и Маргарита Горшковы. В случае, если будут установлены причинно-следственные связи межу действиями или бездействием владельцев и руководства компании, которые привели к банкротству, Горшковы будут привлечены к субсидиарной ответственности. В этом случае на них будет возложена обязанность по погашению сумм долгов в полном объеме. Также Дмитрий Горшков, в случае выявления признаков преднамеренного банкротства, может быть привлечен и к уголовной ответственности — по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», — сообщил Сергей Елисеев.

Производители молока в попытке найти выход из ситуации хотят получить деньги с Даниловского маслосырзавода. Сейчас СПК «Соть» направило в арбитраж иск с требованием уплатить 1 213 715 рублей за поставленное молоко.

Как пояснил руководитель СПК «Соть» Александр Чачин, ранее компания Горшкова «Даниловские сыры» принимала у «Соти» молоко по договору, а с 2018 года перестала это делать — и молоко «Соть» поставляла напрямую по товарным накладным «Даниловскому маслосырзаводу».

«Наш прежний руководитель Ольга Жеребцова только и ездила туда, умоляла, чтобы заплатили за продукцию, и Горшков, и завод обещали. В итоге мы сейчас обратились в арбитраж с требованием к «Даниловскому маслосырзаводу», общая сумма задолженности около 1 млн рублей. Но в суде выяснились непонятные детали. Завод заявил в суде, что оприходовал молоко от компаний Горшкова, а не от «Соти». Сейчас «Даниловские сыры», компания Горшкова, привлечена к рассмотрению дела в качестве третьей стороны. Была какая-то схема. Раньше в департаменте АПК области были совещания по этому поводу, говорили, что решат ситуацию. Сам Горшков на контакт не идет, засылает юристов. Но мы не знаем, кто виноват в сложившейся ситуации, а кто ее заложник», — пояснил Александр Чачин.

«Соть» поставляла 3 тонны молока в день. С весны этого года компания больше не поставляет молоко на завод. Потерянные деньги для этого предприятия — большая проблема.

«Для нас 1 млн рублей это огромная сумма. Ведь сельское хозяйство — нерентабельная отрасль, денег приходит мало. Таким небольшим компаниям нет возможности содержать юристов, финансистов, экономистов… С бумагами приходится разбираться руководителям. А все деньги идут на текущую деятельность. 50 процентов — это корма. Далее — зарплаты людям. А еще надо вкладывать в производство. Из-за такой денежной потери мы теперь не сможем до конца провести посевную, еще какие-то планы тоже не будут выполнены. А о развитии даже речи не идет», — говорит Чачин.

Бывший директор «Даниловского маслосырзавода» Лариса Шишина пояснила, в свою очередь, что завод не заключал договоров с СПК:

«До июня 2018 года мы работали по давальческой схеме с компанией Горшкова ТД «Даниловские сыры», а у нее был договор от принадлежащей Горшкову компании «Даниловский молочный союз» с СПК. Эти хозяйства привозили молоко к нам на завод, по товарным накладным мы делали им отметку, но молоко это принадлежало господину Горшкову. Ежемесячно актами подтверждалось, кто сколько молока привез, он вел учет. А прямых договоров у нас с этими хозяйствами не было».

Дмитрий Горшков, по данным СМИ, ответил журналистам, что «давно не работает с СПК и «Даниловским маслозаводом» и отношений с ними не имеет».

Общая сумма кредиторских требований к ООО «Даниловские сыры» составляет около 7 млн рублей. Как выяснилось в ходе процедуры наблюдения, у компании нет никакого имущества и финансовых средств.

Молочное животноводство является одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Ярославской области. Из-за специфики земель выращивание зерновых или овощей открытого грунта здесь малорентабельно. А вот молочное животноводство способно удержать людей «на земле», дать им стабильный доход, обеспечить страну полезной и востребованной продукцией. Поэтому власти активно поддерживают молочников. Однако, как выяснилось, местные производители могут стать настоящими заложниками хитрых посреднических схем.