Новосибирск, 7 июня, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 7 июня, провёл еженедельное оперативное совещание, в котором приняли участие члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований. С докладом о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно выступил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл еженедельное оперативное совещание

По официальным данным, для реализации мер социальной поддержки в 2020 году выделено более 31,5 млрд рублей, что в 1,9 раз (на 14,8 млрд рублей) больше, чем в 2019 году. Все выплаты гражданам производились своевременно и в полном объёме. В текущем году объём средств на предоставление выплат также увеличен и составляет 33,3 млрд рублей.

Глава региона напомнил, что по Указу президента России Владимира Путина, в прошлом году круг получателей этой меры поддержки был расширен, поставлена задача организовать выплаты своевременно и оперативно.

«Всё было сделано очень быстро. Вторая задача, поставленная министерству труда и социального развития и министерству цифрового развития и связи Новосибирской области — выстроить все процедуры оказания этой услуги таким образом, чтобы граждане не чувствовали никакого дискомфорта, чтобы всё происходило по максимуму в автоматическом режиме, без лишней волокиты. Просьба к соответствующим министерствам, к руководителям органов местного самоуправления — на местах обеспечить граждан подробной информацией о выплатах и о способах их получения», — поручил Травников.

В 2020 году значительно увеличилось количество получателей выплат. Если в 2019 году получателями являлись 830 тысяч человек, то за 2020 год их число достигло 958 тысяч; доля граждан, получающих различные меры поддержки, увеличилась с 29,7% до 34,3%.

Сейчас в регионе предоставляются 27 различных выплат и пособий семьям, воспитывающим детей, в том числе в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который входит в состав национального проекта «Демография».

В 2021 году, в связи со внесёнными изменениями в Указ президента РФ Владимира Путина существенно изменились условия предоставления ежемесячной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Перерасчёт произведён 96 тысячам семей, получавшим выплату в 2020 году. На сегодняшний день выплата назначена по новым условиям с учётом перерасчёта с апреля текущего года 20 771 семье (26 142 детей). Всего с января 2021 года выплачено 3,8 млрд руб. (2,97 млрд руб. — федеральный бюджет, 0,83 млрд руб. — областной бюджет). Общее количество получателей с учётом 2020 года составляет сейчас 97 743.

«Указ президента РФ Владимира Путина №199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на территории Новосибирской области исполняется в полном объёме с учётом межведомственного электронного взаимодействия и введённых критериев нуждаемости в установленные законом сроки», — уточнили в региональном правительстве.