Вашингтон, 7 июня, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В случае, если Россия изменит свой нынешний курс, Соединённые Штаты готовы к стабильным отношениям с ней. Об этом 7 июня заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен в интервью информационному порталу Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

«Мы готовы, если Россия решит продолжить безрассудные и агрессивные действия, мы готовы иметь дело с этим, как уже было. С другой стороны, если она выберет другой курс, мы готовы к взаимодействию», — сказал он.

При этом Блинкен добавил, что, по его мнению, предстоящая встреча в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли покажет готовность Москвы к такой смене курса.

Также госсекретарь США отметил, что американский лидер встретится со своим российским коллегой, несмотря на хакерские атаки, которые в Вашингтоне приписывают Москве, для того, чтобы «прямо и четко сказать» Путину, чего Россия может ожидать от Соединенных Штатов в случае, «если агрессивные, безрассудные действия в отношении нас продолжатся».

Кроме того, он не исключил возможности того, что после встречи президентов двух стран в отношениях России и США может появиться некая определенность.

«В любом случае мы готовы к обоим (сценариям развития событий)», — заключил Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня президент США Джо Байден заявил, что развитие новых технологий должно, по его мнению, происходить под контролем ведущих мировых демократий.