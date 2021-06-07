Салехард, 7 июня, 2021, 07:20 — ИА Регнум. На Ямале дан старт летнему туристическому сезону. Ямальцам и гостям региона представили уже известные маршруты и туры, а также новые туристические продукты. сообщает пресс-служба главы региона.

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Предлагаются кольцевые маршруты по Полярному Уралу, фото-туры на самые видовые природные локации, сплавы по горным рекам. На путешествие к крайней западной точке Европы, по словам заместителя начальника управления государственной политики в сфере туризма Станислава Гавриленко, путёвки у одного из региональных туроператоров были забронированы ещё в апреле.

Из новых направлений предлагается йога-тур, фестиваль «Белые ночи» в Муравленко, Полярный ультрамарафон «Trans Ural» в Приуральском районе. Крупным мероприятием станет этим летом форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2021» в Салехарде. В столице Ямала также подготовлены новые экскурсионные программы: велосипедная и для ценителей стрит-арта.

«Для развития и поддержки туротрасли ежегодно департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО проводит конкурс проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития туристской индустрии. Общая сумма предоставленных субсидий — семь миллионов рублей», — сообщил Станислав Гавриленко.