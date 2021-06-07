Чебоксары, 7 июня, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Члены регионального штаба ОНФ в очередной раз обратили внимание на ситуацию в селе Батырево, которое является районным центром одного из крупных сельских территорий Чувашии — Батыревского района. Общественники полагают, что есть нарушения в организации системы водоотведения, сообщили ИА REGNUM в региональном штабе ОНФ.

Onf.ru В Батырево

Рейд в Батырево был проведён после жалоб жителей на засоры и изливы канализации на улицах. Активисты ОНФ при осмотре пришли к мнению, что течь из канализационного колодца устранена, но «недостатки организации водоотведения сохраняются».

«Свидетельство тому — прямой сток неочищенных бытовых и промышленных вод по улице Дружбы, а далее по земле — в пруд и близлежащие водоёмы», — говорится в сообщении.

В региональном штабе отмечают, что при обходе водоочистной станции «фронтовики» обнаружили с восточной стороны объекта «огромную кучу шлама».

По данным фактам общественники обратились в контрольно-надзорные органы с просьбой разобраться в ситуации и привлечь к ответственности виновных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у ручья Кепе в селе Батырево зарегистрирована гибель рыбы. Взяты пробы для лабораторных исследований. Общественники полагают, что это могло произойти из-за замора рыбы или слива токсичных стоков.