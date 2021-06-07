Салехард, 7 июня, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В ЯНАО на автомобильной дороге Сургут-Салехард на 1292 км (в районе перекрёстка Салехард-Аксарка-Надым) образовался провал грунта. Об этом сообщает региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Провал образовался в результате разлома водопропускной трубы. Дорожники на данный момент решают проблему.

На аварийном участке вводятся ограничения по скорости движения. Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать требования дорожных знаков в месте производства дорожных работ.