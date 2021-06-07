Тюмень, 7 июня, 2021, 03:25 — ИА Регнум. В Тюмени с 8 июня спадёт жара. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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С 8 июня температура воздуха днем упадет до+17 градусов по Цельсию, ночью ожидается +5 градусов. 9 и 10 июня начнёт теплеть, температура днём обещается на уровне + 19 градусов. И до воскресенья 13 июня будет держаться температура +20 градусов по Цельсию. Ночные температуры будут держаться от +5 до +8 градусов.

Все дни будет стоять ясная погода, почти без ветра. До выходных дождей не обещают.