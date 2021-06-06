Дзержинск, Нижегородская область, 6 июня, 2021, 20:32 — ИА Регнум. В Дзержинске открылся ещё один «ЭкоПункт», в котором можно будет сдать сырье на переработку. Открытие новой точки вторсырья приурочено ко Дню эколога и Всемирному дню защиты окружающей среды. В новом пункте можно будет сдать на переработку даже мелкую бытовую технику.

Пресс-служба администрации Дзержинска

Прием вторсырья организован на бульваре Космонавтов, 2.

«Мы открыли юбилейный, пятидесятый по счету в области и второй в Дзержинске экопункт. Помимо традиционных видов вторсырья, теперь жители могут сдать на переработку любую вышедшую из строя мелкую бытовую и оргтехнику», — отметил генеральный директор ГК «Исток» Денис Тавров. Планируемая мощность новой точки приема сырья — 25 тонн сырья в месяц, уже сейчас он работает на 70%.

Он добавил, что до конца года в Дзержинске появятся еще два экопункта, где можно будет сдать на переработку ненужную мелкую технику.

По словам замглавы города Дениса Дергунова, жители Дзержинска не первый год участвуют в раздельном сборе мусора, и такая система уже стала естественной. Благодаря раздельному сбору отходов на полигоны ежегодно не попадает около 350 кубометров мусора. Сейчас вопрос о расширении сети пунктов приема вторсырья является очень актуальным.

Также был представлен благотворительный фонд «Во Благо Дар», учрежденный ГК «Исток», который будет заниматься проблемами бездомных животных, а также животных льготных категорий населения, попавших в трудную жизненную ситуацию. На помощь животным жители города смогут пожертвовать средства, вырученные от сдачи вторсырья.

Пресс-служба администрации Дзержинска

Отметим, в новом пункте можно сдать картон, бумагу, газеты, ПЭТ — бутылки, алюминиевые банки, флаконы из-под моющих средств и шампуней, стеклянные банки и бутылки, батарейки и мелкую бытовую технику.