МЧС: 100% оздоровительных лагерей Калужской области готовы к приёму детей
Калуга, 6 июня, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Калужской области полностью проведены проверки в 100% детских оздоровительных лагерях. Выявленные нарушения носят режимный характер и устранялись в ходе проверок. Об этом 6 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Главного управления МЧС России по Калужской области.
Особое внимание во время проверок было уделено состоянию путей эвакуации, исправности автоматических систем противопожарной защиты и оповещения, наличию первичных средств пожаротушения, наружному противопожарному водоснабжению и проездам для пожарных автомобилей. Все детские учреждения оборудованы системами автоматического обнаружения и оповещения людей о пожаре. На особом контроле находятся восемь загородных лагерей, подверженных угрозе природных пожаров. Для них, в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации, разработан паспорт безопасности и выполнены мероприятия по недопущению перехода огня из лесных массивов на объекты защиты. Сигналы о срабатывании систем выведены в ЦУКС Главного управления МЧС по региону.
На сегодняшний день к открытию с первой смены планируется 308 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и 12 загородных оздоровительных лагерей. В Жуковском районе юных отдыхающих встретит «Робин Гуд», «Галактика», «Воробьи» и «Юный Метростроевец». В Малоярославецком районе дети отдохнут в «Дружбе» и в «Воробьёво». В Перемышльском районе детей ждут в лагерях «Смена», «Ласточка» и «Чайка». В Калуге три загородных лагеря «Белка», «Витязь» и «Сокол» также готовы принять детей. Всего в реестре министерства образования и науки Калужской области зарегистрировано 350 детских оздоровительных учреждений, (в том числе 21 загородный оздоровительный лагерь, четыре санатория и 325 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей).