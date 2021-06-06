Калуга, 6 июня, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Калужской области полностью проведены проверки в 100% детских оздоровительных лагерях. Выявленные нарушения носят режимный характер и устранялись в ходе проверок. Об этом 6 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Главного управления МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru В детском оздоровительном лагере

Особое внимание во время проверок было уделено состоянию путей эвакуации, исправности автоматических систем противопожарной защиты и оповещения, наличию первичных средств пожаротушения, наружному противопожарному водоснабжению и проездам для пожарных автомобилей. Все детские учреждения оборудованы системами автоматического обнаружения и оповещения людей о пожаре. На особом контроле находятся восемь загородных лагерей, подверженных угрозе природных пожаров. Для них, в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации, разработан паспорт безопасности и выполнены мероприятия по недопущению перехода огня из лесных массивов на объекты защиты. Сигналы о срабатывании систем выведены в ЦУКС Главного управления МЧС по региону.

На сегодняшний день к открытию с первой смены планируется 308 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и 12 загородных оздоровительных лагерей. В Жуковском районе юных отдыхающих встретит «Робин Гуд», «Галактика», «Воробьи» и «Юный Метростроевец». В Малоярославецком районе дети отдохнут в «Дружбе» и в «Воробьёво». В Перемышльском районе детей ждут в лагерях «Смена», «Ласточка» и «Чайка». В Калуге три загородных лагеря «Белка», «Витязь» и «Сокол» также готовы принять детей. Всего в реестре министерства образования и науки Калужской области зарегистрировано 350 детских оздоровительных учреждений, (в том числе 21 загородный оздоровительный лагерь, четыре санатория и 325 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей).