Йошкар-Ола, 6 июня, 2021, 00:48 — ИА Регнум. Йошкар-Ола, во всемирный День защиты окружающей среды, вошла в число 180 городов России, где состоялся традиционный «Зеленый марафон». Собранные средства будут направлены в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и в дальнейшем пойдут на высадку 180 тыс. деревьев.

Пресс-служба мэрии Йошкар-Олы

Забег стартовал на Патриаршей площади. В программу соревнований вошли дистанции на 4,2 км и 10 км. Школьники бежали 420 метров, дети младше шести лет принимали участие в забеге вместе с родителями. В этом году программу дополнил забег по скандинавской ходьбе и инклюзивный забег.

В мероприятии приняли участие экологические некоммерческие организации, которые провели игры и акции для детей и взрослых, посвященные раздельному сбору отходов, восстановлению лесов и в целом бережному отношению к окружающей среде.

Гости и участники забега могли приобрести значки, сделанные из переработанных пластиковых крышечек, совершив таким образом пожертвование. Работала зона «Эко-перекуса», посетители которой смогли убедиться, что даже фаст-фуд может быть полезным. Все участники акции были удостоены медалей и дипломов.

Пресс-служба мэрии Йошкар-Олы

ИА REGNUM напоминает, первый «Зеленый марафон» Сбера состоялся в 2011 году. Постепенно в забегах принимают участие все больше и больше городов и жителей России. Это не только один из самых массовых забегов в России, но и социально значимый проект.