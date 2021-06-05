Ярославль, 5 июня, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом, травмы в аварии получили 10 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру региона.

Yarnews.net Место происшествия

Как ранее сообщало ИА REGNUM авария произошла на Тутаевском шоссе в Ярославле вечером 5 июня. Рейсовый автобус 11-го городского маршрута врезался в столб, пострадали водитель и 9 пассажиров. В прокуратуре намерены проверить перевозчика — АО «ПАТП-1».

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре Ярославской области.

Yarnews.net Салон автобуса

Как стало известно ИА REGNUM, из 10 пострадавших госпитализация потребовалась только одному пассажиру. У него травма ключицы, а также ушибы плеча и голени. Водитель автобуса рассказал о том, что «Лиаз» на дороге подрезала другая машина.