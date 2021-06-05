Бишкек, , 22:05 — REGNUM Причиной падения вертолета Ми-8 в районе села Кичи-Алай Ноокатского района Ошской области Киргизии стал мощный воздушный поток. Об этом 5 июня заявил журналистам глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев.

По его словам, к границе с Таджикистаном из Бишкека вылетело два вертолета, в которых находилась киргизская делегация. Глава ГКНБ считает, что произошел несчастный случай.

«Вертолет пролетал между гор и попал под мощный воздушный поток. Не хватило мощности двигателя, и он не смог подняться выше. Воздушный поток оттащил его и вертолет рухнул на землю», — сказал Ташиев.

Ранее в министерстве обороны Киргизии сообщили, что в результате экстренной посадки вертолета Ми-8 пострадали три человека. Киргизские СМИ сообщили, что после посадки вертолет полностью сгорел.

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