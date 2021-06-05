Москва, , 21:35 — REGNUM 5 июня в Москве на стадионе «ВТБ Арена» национальная сборная России по футболу одержала победу над Болгарией со счетом 1:0. Единственный мяч на 84-й минуте забил форвард «Спартака» Александр Соболев ударом с одиннадцатиметровой отметки. Самым ценным игроком встречи был признан одноклубник Соболева Георгий Джикия, получивший желтую карточку на 90+5-й минуте встречи.

Сборная России в первом туре групповой стадии Чемпионата Европы 2020 сыграет со сборной Бельгии. Игра состоится 12 июня в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» и начнется в 22:00 по московскому времени.

27-летний российский центральный защитник в прошедшем сезоне принял участие в тридцати матчах во всех турнирах (Тинькофф Российская Премьер-лига, Кубок России).

Георгий Джикия перешел в московский «Спартак» 1 января 2017 года из пермского «Амкара» за 2,4 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает защитника в 9 миллионов евро. Соглашение футболиста с «красно-белыми» рассчитано до конца следующего сезона.