Афины , , 21:35 — REGNUM В Греции за минувшие сутки выявили более 900 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 июня сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.

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По последним данным, в стране за последние 24 часа выявили 932 случая заражения SARS-CoV-2, и в результате этого их общее число стало составлять 408 789.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Греции достигло 12 253.

Напомним, днём ранее в Греции за сутки было выявлено 1112 случаев заражения коронавирусом.

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