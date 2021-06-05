Париж, , 21:28 — REGNUM Руководство французского клуба «Пари Сен-Жермен» намерено опередить каталонскую «Барселону» и подписать 30-летнего центрального полузащитника «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдума. Об этом 5 июня сообщил телеканал ESPN.

Ранее сообщалось, что «Барселона» имеет предварительное соглашение по контракту с Джорджиньо Вейналдумом. Контракт футболиста с «мерсисайдцами» истекает 30 июня 2021 года.

В прошедшем сезоне Джорджиньо Вейналдум принял участие во всех 38-ми матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами. В составе сборной Нидерландов футболист забил один гол и отдал один ассист в трех матчах квалификаций на Чемпионат Европы 2022.

Вейналдум перешел в «Ливерпуль» 22 июля 2016 года из «Ньюкасла» за 30 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.