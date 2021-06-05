Берлин, , 21:27 — REGNUM Сопредседатель немецкой партии «Союз-90/Зеленые» Роберт Хабек обвинил власти Германии в лишении Украины перспектив на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

«Правительство ФРГ лишает Украину перспективы вступления в ЕС», — отметил Хабек в интервью изданию.

Политик подчеркнул, что обстановка на Украине крайне важна для свободы и безопасности в Евросоюзе, а ее население сделало выбор в пользу либеральной демократии.

Хабек также посетовал на то, что правительство Германии не поставляет Киеву санитарный транспорт, миноискатели, а также внедорожники и приборы ночного видения.