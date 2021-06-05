Манчестер, Великобритания, , 21:23 — REGNUM 29-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и национальной сборной Бельгии Кевин де Брёйне перенес операцию травмы глазницы, полученной 29 мая в матче финала Лиги Чемпионов 2020/21 с «Челси». Футболист присоединиться к национальной сборной в понедельник. Об этом 5 июня сообщил главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

12 июня сборная Бельгии сыграет со сборной России в рамках первого тура группового этапа Чемпионата Европы 2020. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

В прошедшем сезоне Кевин де Брёйне принял участие в 25-ти матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился шестью забитыми мячами и двенадцатью результативными передачами. В остальных же турнирах футболист набрал 4+6 очков по системе гол+пас в 15-ти играх.