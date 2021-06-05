Лондон, 5 июня 2021, 21:21 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 5765 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 5 июня свидетельствуют данные правительства страны.
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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране превышает 4,51 млн.
Отмечается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании превышает 127 тыс.
Напомним, днем ранее в Британии за сутки выявили 6238 случаев заражения коронавирусом.
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