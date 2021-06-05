Манчестер, Великобритания, , 21:16 — REGNUM 24-летний центральный защитник «Манчестер Сити» и национальной сборной Португалии Рубен Диаш признан самым ценным игроком прошедшем сезона Английской Премьер-лиги по футболу. Португалец стал четвертым защитником в истории, получившим эту награду. Об этом 5 июня сообщил корреспондент

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги Рубен Диаш принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом. В среднем за матч португалец совершал по 1 отбору и 1,1 перехвата. Портал WhoScored оценил игру футболиста на 6,97 балла.

Рубен Диаш перешел в «Манчестер Сити» 29 сентября 2020 года из португальской «Бенфики» за 68 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 75 миллионов евро. Соглашение Диаша с «горожанами» рассчитано до конца сезона 2025/26.