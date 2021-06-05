Киев, , 20:54 — REGNUM За минувшие сутки в вооружённых силах (ВС) Украины выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 5 июня пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

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«По состоянию на 10:00 (местное время) 5 июня в ВС Украины … болеет (COVID-19) 145 человек», — говорится в сообщении.

Всего за время пандемии в рядах ВСУ зафиксировали 93 летальных случая, вызванных последствиями COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 1 897 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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