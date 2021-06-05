Орел, , 20:44 — REGNUM В Орле дайверы провели день очистки водоёмов, приуроченный к Международному дню защиты окружающей среды. Уже традиционное мероприятие состоялось 5 июня в пляжной зоне Городского парка культуры и отдыха, сообщили организаторы мероприятия. Участниками акции стали представители дайвинг-клуба «Диво», военно-спортивного клуба «Бу-до», клуба «Десантник».

Акция состоялась уже в 15-й раз — день очистки водоёмов проводится в Орле с 2005 года. В этот раз местом для проведения экоакции был выбран Центральный городской пляж — одна из двух территорий, разрешённых для летнего отдыха в областном центре. Участники очистили прибрежное дно и прибрежную зону. За несколько часов дайверы подняли на сушу около пяти кубометров мусора — отсыревшие брёвна, куски металла, покрышки и бутылки и даже велосипед.

В мероприятии приняли участие более 50 человек. Мусорные мешки и перчатки, а также баллоны с воздухом, — участникам экоакции предоставила администрация Орла.