Ярославль, , 20:44 — REGNUM В Ярославле вечером 5 июня пассажирский автобус врезался в опору освещения, пострадало 10 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ярославской области.

Место происшествия Yarnews.net

Авария случилась около 17.45 вечера на Тутаевском шоссе. Автобус «ЛИАЗ» выполнял рейс по 11-му городскому маршруту.

«Около 17.45 на Тутаевском шоссе в Ярославле автобус «Лиаз» под управлением мужчины 1967 года рождения совершил наезд на столб электроосвещения. По предварительной информации в результате ДТП в больницу доставлены 9 пассажиров и 1 водитель. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства», — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Салон автобуса Yarnews.net

Очевидцы говорят о том, что у автобуса могли отказать тормоза. Но окончательную причину аварии назовут только сотрудники ГИБДД.