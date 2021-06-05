Краснодар, , 20:32 — REGNUM По факту столкновения пассажирского поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Краснодарском крае возбуждено дело по ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Об этом 5 июня сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

«Следователями … произведен осмотр места происшествия, подвижного состава, легкового автомобиля, назначены необходимые экспертизы, — говорится в сообщении. — Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы».

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что при столкновении поезда с автомобилем в Краснодарском крае погибли два человека, еще один пострадал.

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