5 июня 2021 | Время чтения 7 мин

В учебниках будущего, по которым будут учиться наши потомки, черным по белому запишут, что мир, гуманизм и прогресс в первой четверти XXI столетия были спасены благодаря России, Китаю и их стратегическому сближению перед лицом общечеловеческого вызова и угроз.

Владимир Павленко, , 22:29 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Для российско-китайских отношений 2021 год — юбилейный дважды. Во-первых, это год столетия КПК, и чтобы понять значение этого партийного юбилея для всего мира и прежде всего для России, следует вернуться в историю и вспомнить пророческие слова И. В. Сталина, произнесенные им на XIX съезде, переименовавшем ВКП (б) в КПСС. Вот этот фрагмент, к которому самое время обратиться сегодня, чтобы понять суть происходящего в мире.

«Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазно-демократические свободы и тем создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа. Нет больше так называемой свободы личности, — права личности признаются теперь только за теми, у которых есть капитал, а все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации. Растоптан принцип равноправия людей и наций, он заменен принципом полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия эксплуатируемого большинства граждан. Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите собрать вокруг себя большинство народа. Больше некому его поднять.

Раньше буржуазия считалась главой нации, она отстаивала права и независимость нации, ставя их «превыше всего». Теперь не осталось и следа от «национального принципа». Теперь буржуазия продает права и независимость нации за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей силой нации. Его некому больше поднять».

Советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. 1950

КПК стала руководящей силой китайского народа, обрела уважение и авторитет во всем мире именно потому, что высоко подняла то самое «знамя национальной независимости и национального суверенитета», о котором говорил советский вождь.

Во-вторых, менее полутора месяцев остается до двадцатилетнего юбилея российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанного 16 июля 2001 года лидерами двух стран Владимиром Путиным и Цзян Цзэминем. Обе стороны еще в феврале-марте нынешнего года широко объявили о том, что продление договора, подпись под которым наш президент поставит вместе с нынешним председателем КНР Си Цзиньпином, будет сопровождаться существенным расширением сфер сотрудничества, границ у которого не будет. В условиях, когда Москва и Пекин вместе отстаивают историческую память и противостоят попыткам установления глобальной гегемонии коллективного Запада во главе с США, тесная координация внешней и оборонной политики наших стран защищает не только нас. Но и весь незападный мир, находящийся под прицелом экспансии, рассчитанной на его неоколониальное закабаление. Ибо тем самым восстанавливается глобальный баланс и преодолевается пагубное наследство 90-х годов, когда после распада СССР Запад решил, что ему всё можно, никто ему не указ и не в состоянии дать ответ. Теперь все знают: ответ будет, точнее, он уже имеется, и если бы не быстрое российско-китайское сближение, ставшее главным итогом и памятником Договору-2001, юбилей которого мы отмечаем, судьба человечества уже сегодня могла сложиться намного тяжелее. Это главный, объективный факт современности, который определяет траектории глобального развития. Кое-кому он может не нравиться, но не принимать его нельзя, даже если очень не хочется. Просто не получится не принять.

Цзян Цзэминь и Владимир Владимирович Путин. 16 июля 2001 Kremlin.ru

Все эти важнейшие тенденции не только в двусторонних, но и в международных отношениях представляют собой живой интерес для политической и общественной науки обеих стран. В начале июня одновременно в Москве и Пекине, в дистанционном формате прошла крупная международная конференция «Китай и Россия: сотрудничество в новую эпоху». Организаторами этого мероприятия, важного для оценки состояния отношений, достигнутого по итогам прошедших двух десятков лет, как и их дальнейших перспектив, стали Российский совет по международным делам (РСМД) и Китайская академия общественных наук (КАОН). Под председательством руководителей этих организаций — экс-главы МИД России Игоря Иванова и китайского экономиста и политика Се Фучжаня, ранее возглавлявшего ряд центральных ведомств КНР, а также крупную провинцию Хэнань — состоялась глубокая и обстоятельная дискуссия, затронувшая целый ряд актуальных для современности тем. Например: «Россия и Китай: пример отношений великих держав нового типа», «Приоритетные области российско-китайского взаимодействия в постпандемическом мире: торговля, новые технологии и финансы», «Кооперация аналитических центров: новый драйвер сотрудничества России и Китая».

Руководители РСМД и КАОН в своих выступлениях были едины в том, что именно Договор-2001 стал той самой отправной точкой, с которой начался большой путь. Благодаря этому наши страны не только вышли на качественно новый уровень взаимодействия, не только успешно отстаивают свои интересы и интересы наших друзей и партнеров, но и непосредственно участвуют в формировании современного мирового порядка. Здесь следует уточнить, что этот миропорядок кое-кто на коллективном Западе попытался построить без нас и за наш счет, разделив мир на «западный центр» и «периферию», куда рассчитывали загнать все остальные страны и народы, включая Россию и Китай. Не вышло! И уже сегодня понятно, что сближение Москвы и Пекина — не тактическое, наполненное текущей, преходящей конъюнктурой, а по-настоящему стратегическое, устремленное вперед, в будущее. Оно в интересах если не всего, то того подавляющего большинства человечества, которое не принадлежит ни к «золотому миллиарду», ни к «платиновым ста миллионам». Совместно наши страны предъявляют человечеству альтернативу модели безраздельного западного доминирования, которой, как считали на самом Западе, якобы «альтернативы быть не может». И со времен Бжезинского грезили тем, что никому и никогда будто бы не удастся ее создать.

Важнейшей проверкой прочности связей России и Китая, как отмечалось в выступлениях, стала пандемия коронавирусной инфекции. Показательно: в то время, как на Западе сильные, спасаясь в одиночку, по принципу «умри ты сегодня, а я завтра», отбивали у слабых запасы медицинского оборудования и расходных материалов, Россия и Китай активно и деятельно поддержали друг друга на пиках заболеваемости в обеих странах. Кроме того, Москва и Пекин продемонстрировали подлинную, а не показную международную солидарность, оказывая помощь многим другим странам, включая часть западных, например, Италию.

Известный российский китаист Сергей Лузянин, обратив внимание на глобальный и региональный балансы, которые обеспечиваются двусторонним взаимодействием, подчеркнул, что этот баланс создает возможности равноправного развития всем странам и народам. И в первую очередь партнерам и союзникам России и Китая по ряду международных организаций — ОДКБ и ШОС, ЕАЭС и БРИКС, «Пояс и путь», а также планам его сопряжения с российскими проектами в объединенной «Большой Евразии». Директор китайского Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Сунь Чжуанчжи отметил высокую устойчивость взаимодействия. Она достигается благодаря широкому охвату целого ряда ключевых сфер в экономической, научно-технологической, культурной областях, а также в вопросах безопасности и обороны.

Организация Международного Сотрудничества Шёлковый Путь Kirill Borisenko

Кульминацией на международной конференции стала презентация сборника статей авторов из обеих стран, посвященная двадцатилетию Договора-2001, составленная РСМД и КАОН совместно. В сборнике, который издан на русском и китайском языках, содержится не только обобщенный анализ полученного опыта, но и взгляд в будущее Евразии и мира, затрагивающий основные аспекты ожидающей нас исторической перспективы. Еще на заре XXI века, когда стратегическое партнерство наших стран только зарождалось, очень многие в мире высказывали сомнения в том, что такой перспективой человечество наделено. Сомневающихся было можно понять: слишком велик был перевес «глобализаторов» над человечеством, слишком механическими, полностью лишенными духовного, гуманистического содержания были их планы и амбиции. Казалось, что накату этого «железного монстра» нечего противопоставить. Сегодня, как мы уже отмечали, картина противоположная. Силы, стремящиеся закабалить человечество, все еще сильны, но далеко не так, как тогда. А обозначенная нами российско-китайская альтернатива, укоренившись в двусторонних отношениях, уже необратимо вышла во внешний мир и живет своей жизнью, внушая симпатии и надежды на мирное будущее очень многим из тех, у кого при ином повороте событий не было никаких шансов.

Возможно, именно эта глобальная составляющая приближающейся юбилейной даты — в ней самая главная. И в учебниках будущего, по которым будут учиться наши потомки, черным по белому запишут, что мир, гуманизм и прогресс в первой четверти XXI столетия были спасены благодаря России, Китаю и их стратегическому сближению перед лицом общечеловеческого вызова и угроз.