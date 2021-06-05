Москва, , 20:19 — REGNUM Диктовать государству, как ему жить, не может «информационный монстр». Об этом 5 июня сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о блокировке соцсети Twitter в Нигерии.

«Информационный монстр… не может диктовать государству не своей регистрации, как ему жить… — отметила представитель МИД РФ. — Иначе вместо свободы слова появляется диктатура приватизированной свободы слова».

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед объявил о приостановке работы Twitter на территории страны из-за угрозы «подрыва единства и безопасности страны».

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